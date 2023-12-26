ليلى طاهر: مفيش فنان يستحق لقب "الاستاذ" في الجيل الحالي

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة ليلى طاهر، أن الفنان الراحل فؤاد المهندس، أستاذًا في فنه ولم يكن أنانيًا ويعطي كل ما يملكه لمن حوله ويعلم جيله ويحتفظ بفنه ويفيد غيره بخبرته فلذلك أطلق عليه لقب "الأستاذ".



تصريحات ليلى طاهر

وتابعت ليلى طاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أنه ليس هناك فنانًا في الجيل الحالي بحجم الراحل فؤاد المهندس لكي يطلق عليه لقب "أستاذ"، وأن الوقت أصبح متغير والفن بات صعبًا عن الوقت الذي كانت فيه من حيث الكتابة والإخراج والتمثيل.



وأضافت ليلى طاهر، أن الجيل الحالي أصبحوا في صراع وتنافس شديد بين بعضهما وهناك مواهب جيدة ولكن تحتاج إلى فرص، لكي تظهر ما لديها من موهبة.

وأختتمت ليلى طاهر، إلى أنها لا تفضل الخروج أو السهرات في الأماكن العامة ولم يكن لديها أصدقاء على المستوى الشخصي.

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.