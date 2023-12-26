إيساف يشعل الأجواء بـ "عياط الروح " وهذا ما قاله الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشاد عدد كبير من جمهور السويشيال ميديا حول تتر مسلسل حد فاصل حكاية بنات السباعي، والذي قام بغنائه الفنان إيساف، حيث شارك "إيساف" جمهوره تتر مسلسل حد فاصل حكاية بنات السباعي من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بتعليق قال فيه:"أول مرة أغني تتر المسلسل وعايز أعرف رأيكم أغنية عياط الروح الأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان حسين محمود وتوزيع طارق عبد الجابر".



وأضاف:" تتر مسلسل حد فاصل (بنات السباعي) إنتاج شركة جولدن ميديا أستاذ إبراهيم الصاوي وأستاذ عماد الحساني، إخراج الأستاذ تامر حمزة، تأليف أستاذ محمد إبراهيم، بطولة نجوم كثير أوي بحبهم كلهم بنات السباعي بطولة ريم البارودي.



تعليقات الجمهور على منشور إيساف

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب العديد من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الأغنية فظيعة، دايما مكسر الدنيا، ألف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الأغنية جميلة جدا وجذابة، دايما متميز وغيرها من التعليقات.



أبطال حكاية "بنات السباعي"

حكاية "بنات السباعي" بطولة ريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

والعمل إهداء إلى روح الفنان القدير أحمد حلاوة ويشارك في المسلسل نضال الشافعي وامين العسال وصلاح عبد الله واحمد حلاوه وايمان سلامه وسمير بدير وناجي سعد وصبري عبد المنعم وليلي عز العرب وعمرو عبد العزيز وهند محمد علي وياسر و ومريم صبري ومحمود وأحمد الصاوي وطارق المغازي وسهيله فؤاد.

آخر أعمال الفنان إيساف



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيساف أغنية بحبك طبعًا، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

تعرف على كلمات أغنية "بحبك طبعًاجدًا"



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /ده سؤال تسأله بعد ده كله

طب روح اسأل قلبك قول له

هيقولك مين اللى ف قلبى

وان انت وبس اللى فاضل له

وبحبك طبعا جدًا جدًا

مش عايزة سؤال

ولا هابعد عنك أبدًا أبدًا

ماتجيش ع البال

لو عايز أكدلك اعيدلك تانى اللى اتقال

هات عينيك فى عنيا وشوف كده

فيه قلوب حمرا بترقص كده

افتح الرسايل تلقى قلبى قايل

احلى معنى واحلى خيال

الكلام ده انا لو قولته ف مايك

اللى يسمعنى هيدينى لايك

واللى ينقلوه واللى يلحنوه

واللى هيقولوه ف 100 موال

