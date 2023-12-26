رامي صبري يقدم ميدلي من أغانيه ويكشف الفكرة ورائها

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة "إسعاد يونس" المذاع عبر قناة "DMC" وكشف الفنان رامي صبري عن العديد من كواليس حياته ومشواره الفني.

رامي صبري وإسعاد يونس

ما هي الأغاني التي قدمها رامي صبري في برنامج صاحبة السعادة ؟

وقدم رامي صبري في برنامج "صاحبة السعادة" العديد من أغانيه الشهيرة التي يحبها الجمهور من ضمنها (يمكن خير، حياتي مش تمام،ألف ماشاءالله، كلمة، مبروك علينا) وغيره الكثير وأيضًا قد قدم ميدلي من أغانيه الدرامية وشمل الأغاني الاتيه (غمضت عيني، ومش فارق، مسألتينش، غريب الحب).

رامي صبري من برنامج صاحبة السعادة

رامي صبري يكشف سبب تقديمه للميدلي

وتحدث عن فكرة تقديمه للميدلي قائلًا: "عمرو دياب حبيبنا من زمان، كنا دايما بنلاقيه عامل ميدلي مقسوم من التراكات بتاعته، فعجبتنى كلمة الميدلي، قلت ليه معملش الميدلى بالأغانى الدرامية بتاعتى وأنا كمان بحب الحتة دى أوى، وعملت كده لأن عندى أغانى دراما كتير جدًا وكلهم ناجحين أوى".

رامي صبري من برنامج صاحبة السعادة

ما هي آخر أعمال الفنان رامي صبري ؟

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية «كعبك علي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

كلمات أغنية "كعبك علي"

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي