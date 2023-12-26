رفقة عائلتها.. ليلى علوي تحتفل بالكريسماس (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانه ليلى علوي، مع عائلتها وأسرتها بأعياد الميلاد والكريسماس، حيث شاركت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصور برفقة عائلتها وهم يرتدون نفس الملابس في أجواء مزينة بزينة عيد الميلاد وعلقت على الصورة قائلة: “اتمنى لكم جميعًا عيد ميلاد مجيد".





أحدث أعمال ليلى علوي





ويعرض لـ ليلى حاليا فيلم آل شنب فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالدسرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلامحسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتجفنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.





فيلم مقسوم





وتنتظر ليلى عرض فيلمها الجديد مقسوم وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس،ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.