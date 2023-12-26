نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري: الـ كورونا سبب شهرة أغنية "حياتي مش تمام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة "إسعاد يونس" المذاع عبر قناة "DMC" وكشف الفنان رامي صبري عن العديد من كواليس حياته ومشواره الفني.

رامي صبري: أغنية حياتي مش تمام أول أغنية أنتجتها

وتحدث عن كواليس أغنية "حياتى مش تمام" قائلًا: "حياتى مش تمام هي أول أغنية أنتجتها، واكتشفت إنى هكسب أكتر، وقلت هجرب في أغنية سينجل، وكان لسه اليوتيوب عدد المشتركين قليل فيه، ورُحت لعزيز الشافعي وقلت له وأخدتها منه ووزعتها مع الموزع جلال حمداوى".

وتابع رامي صبري: "عزيز الشافعي أنا بسميه الفنان الكومبو تاخد منه لحن وكلام، ووزعتها وغنتها أنا والتيم بتاعى، والأغنية جديدة عليا، وقلت الأغنية دى يا إما هتنجح جامد يا إما مش هتنجح خالص، ونزلناها في شهر فبراير وجت كورونا، وقلت هتقع خلاص".

وأضاف: "لقيت الأغنية عدت جامد على اليوتيوب في 3 شهور، عشان كلمة أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها، فكانت معبرة عنهم عشان كلنا قاعدين في البيوت، والتراك بقى تريند من غير ما أدفع أى حاجة، أنا صحيت من النوم لقيت خاصمت الشوارع في كل العالم العربي وده رزق ربنا".

ما هي تفاصيل أغنية "حياتي مش تمام"؟

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حتي الآن وقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 70 مليون مشاهدة

وتقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام"

بروح كثير أماكن وأشوف ناس كثيرة ومبجيبش سيرة عنك في الكلام

(قاطعت خلاص معارفك وكل اللي عارفك ومبقاش فيه بينا سلام (أو كلام

بروح كثير أماكن وأشوف ناس كثيرة ومبجيبش سيرة عنك في الكلام

قاطعت خلاص معارفك وكل اللي عارفك ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام

ده أنا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وأرتاح من الألام

مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي ثاني ولا عندي اهتمام

وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فراقنا حياتي مش تمام

بحاول في الحقيقة بمليون طريقة من أول ما بصحى ولحد أما أنام

مسيبش نفسي لوحدي لو حتى دقيقة مفكرش لحظة في عتاب أو ملام

ده أنا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وأرتاح من الألام

مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي ثاني ولا عندي اهتمام

وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فراقنا حياتي مش تمام

ده أنا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وأرتاح من الألام

مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي ثاني ولا عندي اهتمام

وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فراقنا حياتي مش تمام