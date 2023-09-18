انت الأن تتابع خبر أسعار ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2024.. زيادة جديدة تربك الأسواق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد سوق السيارات العالمي زيادة في الأسعار بشكل مستمر، وتأتي سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على رأس هذه السيارات، وترجع هذه الزيادة المستمرة في أسعار السيارات، إلى تعرض إنتاج السيارات للعديد من المشاكل المختلفة، مما تسبب في تقلص إنتاج السيارات وندرتها لدى الموزعين والوكلاء، فقد تم وضع “أوفر برايس” على السعر الرسمي للسيارة، وقد تسبب ذلك في قلة توافر الطرازات الجديدة من موديل 2024، والتي من بينها سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024.

أسعار ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2024

يقوم اليوم موقع “محتوى بلس” بعرض أسعار مواصفات شيري تيجو 3 2024، خلال السطور القليلة التالية:

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مواصفات تيجو 3 موديل 2024

تميزت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بالعديد من المواصفات والمميزات التي يمكن أن تلبي احتياجات محبي السيارات، فالسيارة تتميز بنظام ذكي لركن السيارة، مع ريموت كنترول، بجانب فرش المقاعد الجلد، بالإضافة لفتحة السقف وباور ستيرنج، مع تكييف أوتوماتيك ونوافذ ومرايات كهربائية، وبلوتوث وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، كما يتوافر أيضًا بالسيارة مدخل USB ومدخل AUX، مع وجود إنذار ومصابيح ضباب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وقفل أبواب مركزي.

سعة محرك شيري تيجو 3 موديل 2024

تصل قوة السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 إلى 125 حصان، وقد تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم في الساعة، كما أن السيارة تحتاج إلى 6.1 لتر حتى تقطع مسافة 100 كم في الساعة، وتأتي السيارة بخزان وقود تبلغ سعته 55 لتر، بالإضافة لوجود محرك بسعة 1600 سي سي، وتخرج السيارة بعزم دوران قد يصل إلى 160 كم في الساعة، كما أنها تحتوي على علبة تروس أوتوماتيك.

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المصري

قد يبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بالأسواق المصرية 755 ألف جنية، ولكن بعد إضافة “أوفر برايس” أصبح سعر السيارة يتراوح ما بين 90 لاإلى 115 ألف جنية.

أما سعر الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بالأسواق المصرية 780 ألف جنية، ومن بعد إضافة لها “أوفر برايس”، أصبح سعر السيارة يتراوح ما بين 90 إلى 115 ألف جنية.