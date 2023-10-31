انت الأن تتابع خبر “أقوى سيارة دفع رباعي”.. سعر مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2024 العائلية وموعد النزول المتوقع في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مواصفات ميتسوبيشي باجيرو Mitsubishi Pajero 2024، تُعدُّ ميتسوبيشي باجيرو 2024 واحدة من أبرز السيارات التي تتميز بالقوة والفخامة في فئتها السعرية، وهي مزودة بنظام الدفع الرباعي المتطور، وتشكّل منافسة قوية لسيارات مثل تويوتا لاندكروزر برادو 2024. في هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل مواصفات ومميزات ميتسوبيشي باجيرو 2024، بالإضافة إلى السعر والموعد المتوقع لطرحها في الأسواق.

محرك وأداء ميتسوبيشي باجيرو 2024 Mitsubishi Pajero

يأتي طراز 2024 من باجيرو بمحرك V6 سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، يولد قوة 189 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. يتميز هذا المحرك بقدرته العالية على التعامل مع الطرق الوعرة والصعبة، بينما يحافظ على استهلاك معقول للوقود بمعدل 13 لتر/100 كم.

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2024

تتميز مقصورة باجيرو 2024 بتصميم عصري وفاخر، مع زيادة في الأتساع خصوصًا بالنسبة للمقعد الثالث. تشمل الميزات البارزة:

1- ثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لسبعة أشخاص.

2- شاشة رقمية أمامية للعدادات.

3- عجلة قيادة متعددة المهام.

4- شاشة تعمل باللمس قياس ثماني إنش.

5- شاشات ترفيه خلفية لركاب الصف الثاني.

6- نظام صوتي مكون من ستة مكبرات.

7- تحكم بمناخ السيارة ومخارج USB أمامية وخلفية.

التصميم الخارجي لميتسوبيشي باجيرو 2024

ميتسوبيشي باجيرو 2024 تأتي بتصميم خارجي فيها تغييرات ملحوظة مقارنة بالطرازات السابقة، حيث يشمل:

1- عجلات من الألمنيوم قياس 18 بوصة.

2- مصابيح LED ومصابيح ضباب.

3- شعار مميز على غطاء المحرك.

4- مرايات تعمل بالكهرباء بلون أسود أنيق.

سعر ميتسوبيشي باجيرو 2024 وموعد النزول في السعودية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن ميتسوبيشي باجيرو 2024 في نهاية هذا العام، مع توقعات بطرحها في الأسواق العربية خلال الربع الأول من العام التالي. ويُتوقع أن سعر السيارة ميتسوبيشي باجيرو 2024 يتراوح بين 129,000 و150,000 ريال سعودي.

مع هذه المواصفات المتميزة، تعدّ ميتسوبيشي باجيرو 2024 خيارًا رائعًا لمحبي السيارات ذات الدفع الرباعي والتي تجمع بين القوة والرفاهية.