انت الأن تتابع خبر سيارات الغلابة.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه الحق اشتري واحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خلال العام الماضي 2022 والعام الحالي 2023 زاد الإقبال على شراء سيارات مستعملة وكان ذلك بسبب زيادة أسعار السيارات الجديدة في هذه الفترة حيث كانت من أهم الأسباب لزيارة أسعار السيارات الجديدة العديد من الأزمات في العالم ومن أهمها نقص في قطع الغيار و للتعرف على أسعار السيارات باقل الاسعار تابعوا معي هذا المقال.

سيارة هيونداي فيرنا 2007

تحتوي سيارة هيونداي فيرنا على محرك رباعي الاسطوانات (4 سلندر) تبلغ سعته حوالي 1600 cc يقدر على إنتاج قوة تصل الى 106 حصان، وتحتوي أيضا على ناقل سرعات مانيوال يتكون من 5 سرعات مما يجعل سرعتها القصوى تصل إلى 180 كم في الساعة، وتستهلك وقود بمقدار 6.5 لتر لكل 100 كم، حيث يبلغ سعرها في سوق المستعمل 165 ألف جنيه.

سكودا فابيا 2001

تتوفر سيارة سكودا فابيا ب أكثر من نوع محرك من أشهرهم نوع بسعة 1400 cc وهو من المحركات القوية بميزة HTTP مما يجعله يقدر على نقل قوة تصل إلى 55 حصان عن 4750 لفة في الدقيقة و 3000 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر، ولديها ناقل حركة خماسي السرعات، يبلغ سعرها في سوق المستعمل 160 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس 2012

تتميز سيارة شيفرولية لانوس موديل 2012 بمحرك يفرز قوة تصل إلى 86 حصان وسعة 1500 cc، رباعي الاسطوانات، حيث يصل عزم الدوران بها إلي 128 نيوتن ويبلغ سعرها في سوق المستعمل 175 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو 1998

تتميز سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 بموتور رباعي الأسطوانات سعته 1400 cc مما يجعله يستطيع إنتاج قوة 75 حصان، متصل بناقل حركة مكون من 4 سرعات اتوماتيك أو ناقل حركة منول يتكون من 5 سرعات، يبدأ سعر السيارة في سوق المستعمل من 140 ألف جنيه.

أوبل كورسا 2004

تتوفر السيارة اوبل كورسا موديل 2004 بماطور بيعه 1600، 4 سلندر مما يجعله يقدر على إنتاج 87 حصان متصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، أو ناقل اوتوماتيك يتكون من 4 سرعات، يبلغ سعر السيارة 180 ألف جنيه.