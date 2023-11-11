مواصفات وسعر سيارة تويوتا كامري 2024

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رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة السيارات العالمية تويوتا عن مواصفات وسعر تويوتا كامري 2024 ومن المعروف أن شركة تويوتا لها تاريخ عريق في عالم صناعة السيارات حيث عملت على إدخال أحدث التقنيات التي توفر لقائد السيارة الراحة والأمان مما يجعلها من أبرز العلامات التجارية في سوق السيارات التي تلاقي استحسان العديد من الناس.

مواصفات وسعر تويوتا كامري 2020

أعلنت شركة تويوتا عن مواصفات وسعر أخر إصداراتها سيارة تَويوتا كَامري 2024 في نسختها الجديدة، فهي سيارة رياضية متوسطة الحجم، وعن مميزات تلك السيارة فهي كالتالي:

الأداء الجيد.

فرامل مانعة للانغلاق.

وكذلك التحكم في الثبات بطريقة إلكترونية.

تحتوي على 6 وسائد هوائية للأمان.

مراقبة نسبة الضغط في الإطارات.

وكذلك مزودة بنظام يعمل على توزيع قوة الفرامل.

تحتوي أيضًا على نظام لمتابعة المسار.

كما يوجد بها أيضًا نظام أمامي لتجنب الاصطدام، وأخر لتجنب النقطة العمياء.

يوجد في التصميم الخارجي للسيارة شبكة سوداء ضخمة في منتصف الصادم الأمامي.

مميزات التصميم الداخلي لسيارة تويوتا كامري 2024

تتوافر سيارة تويوتَا كَامري 2024 في 4 ألوان هي الأحمر، والرمادي، والأسود، والأزرق، ويوجد بها مميزات داخلية عدّة منها:

تحتوي على مقصورة داخلية ملحق بها تكييف وفلتر هواء.

يوجد بها شاشة عرض 7 بوصة أو 9 بوصة في الفئة الأعلى من السيارة.

يوجد بها نظام Amazon Alex للتحكم في المناخ.

وكذلك تحتوي على نظام صوتي مزود ب 6 مكبرات.

يوجد بها شاشة عدادات رقمية.

تم تزويد السيارة بالراديو والبلوتوث ويمكن توصيلها بالهواتف الذكية.

يوجد بها أيضاً فتحة بانورامية في السقف.

يضفي على السيارة المظهر الرياضي وجود صندوق خلفي مميز.

كما تحتوي أيضاً السيارة عل مصابيح أمامية وخلفية (LED) على شكل حرف C.

تحتوي على مصابيح فرامل عريضة في الجزء الخلفي.

عيوب تُويوتا كَامري 2024 وأسعارها

هناك بعض العيوب في موديل 2024 من تلك السيارة مثل:

يسمع لها بعض الضوضاء في أثناء القيادة وخاصة في حالة السرعة الزائدة.

وكذلك حجم صندوق التخزين صغير.

أما عن أسعار سيارة تويوتَا كَامري 2024 فهي كالتالي:

27,000دولار سعر سيارة تويوتا كامري LE.

28,000 دولار سعر سيارة تويوتا كامري SE.

32,000دولار سعر سيارة تويوتا كامريXLE.

33,000دولار سعر سيارة تويوتا كامريXSE.

34,000دولار سعر سيارة تويوتا كامري TRD.