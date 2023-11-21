انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر سيارة بيجو 2008.. وحش الطريق الصحراوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت سيارة بيجو 2008 الجديدة، موديل 2024، محركات البحث على جوجل للبحث عن مواصفات وسعر السيارة المميزة، التي جاءت لتنافس بقوة في سوق السايرات في مصر مع محرك متين ووسائل آمان وسلامة رائعة، فضلا عن تصميمها الجذاب الكروس أوفر الذي يخطف القلوب والعقول .

سيارة بيجو 2008

وفي السطو التالية يستعرض محتوى بلس سعر ومواصفات سيارة بيجو 2008 الجديدة، والآن نستعد لنأخذ جولة سريعة لاكتشاف تفاصيل السيارة المميزة الجديدة، وحش الطريق الصحراوي.

[بيجو 2008 موديل 2024 الجديدة]

سيارة بيجو 2008

مواصفات سيارة بيجو 2008

جاءت السياة الجديدة محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بشاحن توربيني، وأيضا جاء بقوة 100 حصان من خلال علبة تروس يدوية من ست سرعات أو 130 حصان عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، هناك اختيار إمكانية اختيار محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 130 حصان.

وأيضا تأتي السيارة مع مصابيح خلفية معاد تصميمها مع المصد الخلفي على لمسات جديدة.حيث جاءت مزودة بمصابيح هالوجين أمامية بدلا من LED الاختياري مع توقيع ضوء المخالب الثلاثة المميز لطرازات الكروس أوفر والـ SUV من بيجو.

وتأتي السيارة الجديدة مع عجلات مقاس 16 إلى 18 بوصة مصبوبة على غرار تلك المعروضة لـ 408، يمثل Selenium Gray لون الإطلاق بينما تتميز GT بطلاء بلونين مع سقف أسود بشكل قياسي، بغض النظر عن اللون، ستحصل جميعها على أغطية مرايا جانبية سوداء.

[سيارة بيجو 2008]

سيارة بيجو 2008

سعر سيارة بيجو 2008

وعندما نبحث عن سعر بيجو 2008 موديل 2024 الجديدة في مصر، نجدها جاءت حسب الفئة كالتالي:

ويأتي سعر سيارة بيجو 2008 الجديدة فئة Allure بحوالي 1.4 مليون جنيه مصري.

بينما يأتي سعر سيارة يجو 200 الجديدة فئة GT بحوالي 1.5 مليون جنيه مصري .