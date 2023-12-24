انت الأن تتابع خبر أبرز 8 عيوب لـ سيارة سوزوكي ديزاير 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت في الآونة الأخير العديد من السيارات الحديثة ذات الإمكانيات الكبيرة، مما دفع العديد من الناس إلى الحرص على اقتنائها، ولكن كانت سيارة سوزوكي ديزاير 2024 على نقيض ذلك، فرغم أنها تمتاز بالكثير من المواصفات العالية، إلا أنها كانت تشتمل أيضا على عدة عيوب تؤدي في نهاية الأمر إلى صرف الأنظار عن شراء السيارة، وتلك العيوب سنتعرف عليها فيما يلي، فتابعونا.

أبرز عيوب سيارة سوزوكي ديزاير 2024

أصدرت شركة سوزوكي سيارة جديدة تدعي أنها تحتوي على العديد من المميزات والقليل من العيوب، إلا أن السيارة كان لها رأي آخر، حيث أن السيارة كانت تحتوي على الكثير من العيوب التي ليست بالهينة أبدا، ومن تلك العيوب ما يلي:

لا يوجد قطع غيار كثيرة للسيارة خارج التوكيل الخاص بها.

لا يمكن للسيارة الوصول إلى السرعات العالية.

جاء الصندوق الخلفي بساحة ضيقة تحجم من إمكانية استغلاله بالشكل الأمثل.

لوحظ أيضا عدم الحصول على كفاءة عالية من المحرك عند السفر لمسافات بعيدة.

ضيق مساحة الكراسي الخلفية بالسيارة.

بطء استجابة ناقل الحركة ال AMT.

مستوى ضعيف في عزل الأصوات الخارجية.

مستوى الأمان بالسيارة منخفض.

مميزات سيارة سوزوكي ديزاير 2024

يجب الإشارة أيضا إلى بعض المميزات التي لدى سيارة سوزوكي ديزاير 2024، ومن ضمن مميزات هذه السيارة ما يلي: