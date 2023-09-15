أرامكو السعودية توافق على شراء 100% من إسماكس للتوزيع في…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:12 مساءً - العربية نت _ قالت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الجمعة، إنها توصلت لاتفاقية استحواذ كامل على شركة إسماكس للتوزيع في تشيلي من مجموعة ساوثرن كروس.

وتابعت شركة النفط العملاقة في البيان أن الصفقة “تخضع لبعض الشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية”.

وتمثّل الصفقة أول استثمار لـ”أرامكو السعودية” في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية.