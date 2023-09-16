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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا: نحن على اتصال دائم مع السعودية حول ضمان إمدادات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 02:11 مساءً - العربية نت _ قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الإدارة الأمريكية على اتصال دائم مع السعودية حول ضمان إمدادات مستقرة للطاقة.
وأشاد سوليفان، بدور السعودية لإحياء مفاوضات السلام في اليمن، مؤكدًا أن أن زيارة وفد الحوثيين للرياض تطور مهم لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.
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