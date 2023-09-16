الارشيف / مال وأعمال

باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 04:10 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت باكستان أمس الجمعة رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، ‏وهي ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترفع فيها الأسعار بقوة في البلاد التي تعاني ‏بالفعل من ارتفاع التضخم.‏

predco_adv_2021

وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 ‏روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى ‏‏329.18 روبية للتر.‏

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان البنك المركزي المصري الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة ‏القياسية عند 22%، قائلًا إن التضخم من المرجح أن يرتفع “بصورة كبيرة” في ‏سبتمبر أيلول قبل أن يتباطأ في أكتوبر، ويحافظ على مسار هبوطي ‏بعد ذلك.‏

BonatMisr

وارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة ‏بواقع 27.4% في أغسطس.‏

HapiSalonWhite

وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي للسير ‏على طريق الاستقرار الاقتصادي بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ‏للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في يوليو.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا