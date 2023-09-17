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الزراعة: 80 ألف مستفيد من مبادرة إعفاء المتعثرين من فوائد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الزراعة: 80 ألف مستفيد من مبادرة إعفاء المتعثرين من فوائد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 11:00 صباحاً - دوت الخليج – أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أكثر من 80 ألف مزارع سيستفيدون من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بإجمالي حوالي 500 مليون جنيه.

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وأضاف القصير، في بيان، أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين، عصب الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة الرئيس ستسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي،
خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها تفشي جائحة كورونا.

وناشد وزير الزراعة، المزارعين التوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة اليوم بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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