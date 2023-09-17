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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للتشييد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - إسلام سالم _ أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، قرارا بتكليف المهندس هاني عثمان سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للتشييد والتعمير وقائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، مع استمرار المحاسب أسامة الحسيني عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية بالشركة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن التطوير والتحديث وتحسين الأداء هي عملية ديناميكية ومتغيرة في إطار الاستراتيجية العامة التي يجرى تنفيذها للنهوض بالقطاعات التابعة لتنمية العوائد وزيادتها بمعدلات تعبر عن حجم الأصول التي نمتلكها، وذلك من خلال الاهتمام ببرامج الصيانة وحوكمة النفقات والتصدير وجذب الاستثمار والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.
ووجه وزير قطاع الأعمال ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والحرص على التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة.
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