نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني برزي: لا نية للتخارج من إيديتا ونأمل في فرصة استحواذ… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - دوت الخليج _ قال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه لا يعتزم ولا يفكر نهائيًّا في التخارج من إيديتا، وأنه يتمنى استمرارية انتماء الشركة إلى عائلة برزي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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