المالية: التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تصل إلى…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 04:10 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.

وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم، أن العامين الأخيرين شهدا 4 زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.