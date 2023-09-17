معيط: تكلفة زيادة علاوة غلاء المعيشة تصل لنحو 16.4 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 05:07 مساءً - إسلام سالم _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، رفعتها لنحو 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.

وأضاف معيط، في بيان صحفي، اليوم، أن المستويات الوظيفية المستفيدة تبدأ من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ليصل إلى المستفيدين منها لنحو 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تصل إلى 16.4 مليار جنيه.