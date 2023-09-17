- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر معيط: مشروع قانون لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 45… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 07:16 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية، ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.
وأضاف معيط، في بيان صحفي، اليوم، أن حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الأخيرة، ارتفع بنسبة 75% منذ بداية شهر يوليو الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معيط: مشروع قانون لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 45… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.