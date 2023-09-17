معيط: مشروع قانون لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 45…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 07:16 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية، ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.

وأضاف معيط، في بيان صحفي، اليوم، أن حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الأخيرة، ارتفع بنسبة 75% منذ بداية شهر يوليو الماضي.