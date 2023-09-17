معيط: مضاعفة المنحة الاستثنائية لنحو 11 مليون حالة معاش…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 08:13 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا.

وأضاف معيط، في بيان صحفي، اليوم، أن التكلفة الإجمالية السنوية لمضاعفة المنحة تبلغ 32 مليار جنيه، على أن تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، بجانب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا.