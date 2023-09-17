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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض الترتيبات الجارية استعدادا لموسم الحج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، لمتابعة الاستعدادات والترتيب اللازمة لموسم الحج المقبل.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الاستعدادات التي تجريها بها وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والضوابط المنظمة لكل منها.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الخدمات اللوجستية التي ستُقدمها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة للحجيج خلال الموسم المقبل.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية بين الجهات المصرية المعنية، من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين.
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