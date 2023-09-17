انت الان تتابع خبر الدرهم المغربي يتهاوى أمام الدولار ويسجل أكبر سقوط في تاريخه... وما سجله اليوم كارثي للغاية..لن تصدقوا كم بلغ سعره؟والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استمر سعر الدولار في الارتفاع أمام الدرهم المغربي اليوم في بنوك المغرب خلال تعاملات الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023.

وقد سجل سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي 11.0200 درهم في بنك المغرب المركزي.

وفي البنوك المغربية، ارتفع سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي ليصل إلى 10.1874 درهم للبيع و 10.1875 درهم للشراء.

أما سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي، فقد ارتفع في البنوك ليصل إلى 10.9294 درهم للبيع و 10.9219 درهم للشراء.

وسجل سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي 10.8819 درهم في بنك المغرب المركزي.