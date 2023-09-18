نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: معرض أهلا مدارس نموذج مهم للشراكة مع القطاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 04:02 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن معرض “أهلا مدارس” نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل في الجيزة، أنه يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة تلك المعارض بمختلف المحافظات والمناطق، قبل بدء العام الدراسي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين.

وأجرى رئيس الوزراء جولة شملت عددا من أجنحة المعرض، وأماكن عرض المنتجات المتنوعة، وتعرف من خلال حديثه مع العارضين على جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلي بها.

جودة منافسة

وشدد مدبولي على استمرار تحفيز الدولة للمنتج الوطني وتقديم أوجه الدعم له كي يتوافر بجودة منافسة وسعر مناسب، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن معرض منطقة فيصل هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة “أهلاً مدارس 2023” خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل.

ولفت إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.

الأكبر مساحة

وأضاف الوزير أن معرض “أهلاً مدارس 2023” بمنطقة فيصل يعد الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م2، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م2 ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها.

وأشار إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية الاحتياجات كافة وإرضاء جميع الأذواق.

60 عارضا و7 أجنحة

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن معرض منطقة فيصل يشهد 60 عارضا، بواقع 7 أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و13 لمنتجات غذائية أخرى، و٧ أجنحة للحقائب المدرسية، و6 أجنحة للأحذية، و12 جناحاً للملابس، و14 جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، وجناح واحد للكتب المدرسية الخارجية.

خصم 50%

ولفت إلى أن المعرض يستقبل زواره بين الساعة التاسعة صباحا والعاشرة مساء، ويوفر خصومات تصل إلى 50% على بعض السلع، إلى جانب تخفيضات أخرى تُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، توافر مختلف جوانب الدعم اللوجستي لمعارض “أهلاً مدارس 2023” بمحافظة الجيزة، لضمان انتظام العمل داخلها، على مدار فترة إقامتها، ومتابعة ضخ السلع والمنتجات بها بالأسعار المناسبة.

معارض مثيلة في المحافظات

فيما أشار الدكتور علاء عز إلى استمرار دور اتحاد الغرف التجارية ضمن مبادرة ” أهلاً مدارس 2023″، من خلال إنشاء الغرف المختلفة وإدارة تلك المنافذ، وتنسيق عملية توفير السلع مع الموردين طوال فترة انعقاد المعارض، مع إقامة معارض مثيلة في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية.

وخلال جولته بأرجاء المعرض، اطمأن رئيس مجلس الوزراء المصري على توافر المنتج المصري في مختلف المعروضات الجلدية والورقية ومستلزمات المدارس، كما اطمأن على جودة المنتجات المعروضة والخصومات المقدمة بالمعرض.

دعم العارضين

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أسامة الشاهد، أن هناك حرصا كبيرا على تقديم مختلف أنواع الدعم والتيسيرات للعارضين، سواء من حيث دعم الكهرباء، أو توفير الأماكن الحيوية القريبة من المواطنين، لمساعدة العارضين على تقديم منتجاتهم بخصومات جيدة، وأسعار تناسب مختلف شرائح الأسر المصرية، ويتم متابعة التزام العارضين بهذه الخصومات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من المواطنين رواد المعرض، الذين أكدوا “جودة المنتجات، وأنها تلبي احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة”، بحسب البيان.