صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 6.012 مليون برميل يوميا في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 08:13 مساءً - – أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو إلى 6.012 مليون برميل يوميا من 6.804 مليون برميل يوميا في يونيو.

وتقدم المملكة وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.