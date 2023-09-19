انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.. الشراء والبيع زيادة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 استقرار في شركات الصرافة والبنوك الحكومية والخاصة، وهذا يأتي وسط حالة من الأنتظار الخاصة بأسعار الفائدة في مصر والأسواق العالمية، وهذا يأتي بعد الارتفاع الخاص بالأحتياطي الأجنبي في مصر.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء ثابت بالتزامن مع اقتراب عمرة المولد النبوي الشريف، حيث أن الكثيرين يريدون بيعه وشرائه بشكل مستمر، وذلك لأنه من أهم العملات العربية التي لا يمكن الأستغناء عنها، ويتوفر منه كميات كبيرة أمام من يريدون السفر والحصول عليه دائماً.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.

ثبت سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري8.17 جنيه للشراء، و 8.23 جنيه للبيع.

جاء سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

حقق سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري استقرار ووصل إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

بينما جاء أيضاً سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري نحو 7.96 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيهات للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء

وانخفض سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في السوق السوداء بعد الكثير من القرارات التي أصدرتها الحكومة، وهو يتوفر بالفئات المختلفة التي يبحث عنها الكثيرين خاصة المسافرين إلى المملكة العربية السعودية خاصة في هذه الأيام المباركة، وهو يزداد البحث عنه بشكل مستمر.

هبط سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في السوق السوداء إلى 10.30 جنيه.