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يلين: لا مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وأحذر من الإغلاق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر يلين: لا مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وأحذر من الإغلاق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 01:17 مساءً - – قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين إنها لا ترى أي مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة ركود لكنها حذرت من أن عدم إقرار الكونجرس تشريعا يحافظ على استمرار عمل الحكومة ينذر بتباطؤ الاقتصاد.

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وقالت يلين لشبكة (سي.إن.بي.سي): “لا أرى أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الانكماش”، مشيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا تزال قوية أيضا وأن التضخم آخذ في الانخفاض.

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وأضافت “ليس هناك أي سبب على الإطلاق للإغلاق… خلق موقف يمكن أن يتسبب في فقدان القوة الدافعة هو مخاطرة لسنا بحاجة إليها في هذه المرحلة”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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