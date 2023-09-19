وزير الطاقة السعودي: الأسواق بحاجة إلى تنظيم للحد من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:14 مساءً - – دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.

وأضاف الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم.

وردا على سؤال عن الطلب الصيني، قال الأمير عبد العزيز إن الوضع “ليس سيئا حتى الآن”.

وأضاف “لم يُحسم الأمر بعد. هذه هي المسألة الأساسية، لم يُحسم الأمر بعد”.

ومددت السعودية وروسيا في الخامس من سبتمبر تخفيضات طوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية العام.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن هذه التخفيضات ستفضي إلى عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع.

لكن الأمير عبد العزيز أشار إلى أن توقعات العرض والطلب لا يمكن الاعتماد عليها دائما.

وقال “من الأفضل دائما اتباع الشعار الذي (أتبعه)، وهو ’أنا أصدق ما أراه بعيني’. عندما يكون الأمر واقعا وليس توقعات. نشكر الله على أن بوسعنا إنتاج المزيد”.

والمؤتمر هو تجمع على مدى خمسة أيام لمسؤولين من الشركات والدول المنتجة للنفط في كالجاري بإقليم ألبرتا عاصمة النفط في كندا.