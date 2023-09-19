السيسي يبحث مع رئيس الإمارات تنشيط التعاون الاقتصادي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 04:16 مساءً - دوت الخليج – ‎التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دوليا وإقليميا.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة على “الإنجاز” الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال تنفيذها أطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

تطورات الأوضاع الإقليمية

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء استعرض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتوافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.

كوب 28

كما تباحث الجانبان بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري؛ للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة “كوب 27” بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي، بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية.