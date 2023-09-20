نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: سنحشد 600 مليار دولار لمبادرة البنية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:14 صباحاً - العربية دوت نت – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستحشد 600 مليار دولار لمبادرة البنية التحتية بحلول عام 2027.

وأضاف بايدن: “نحرص على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن مع حوكمة التكنولوجيا”.

وذكر أن مستقبل أمريكا مرتبط بمستقبل العالم، وأنه لا توجد أمة قادرة على مواجهة التحديات العالمية وحدها.

وأوضح أن الشراكات الأمريكية لا تستهدف احتواء أي دولة ونسعى لإدارة تنافسنا مع الصين بمسؤولية، مضيفا :”لا نريد أن تتحول علاقتنا مع الصين إلى صراع”.

وتابع: “نسعى إلى التنافس العادل مع الصين”.

وأشار إلى أن العالم بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة.

وأكد بايدن، أن أزمة تغير المناخ تعتبر تهديدا وجوديا للبشرية جمعاء، مضيفا :” الفيضان المأساوي في ليبيا أحد نتائج تغير المناخ”.

وبيّن أن الولايات المتحدة جمعت نحو 100 دولة في ائتلاف عالمي للتصدي للاتجار بالمخدرات، كما تعمل على حشد تحالفات قوية في كل أنحاء العالم.

وذكر أنه لا يمكن بقاء أكثر من مليار شخص في دائرة الجوع والفقر.

ممر الهند

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمت تطوير ممر جديد للسفن والسكك الحديدية يربط الهند بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

أطلقت الخطة على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي من خلال مذكرة تفاهم اتفق عليها القادة بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أعلن عن المشروع.

وسيمتد الممر المقترح عبر بحر العرب من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم يعبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل قبل أن يصل إلى أوروبا. وسيشمل المشروع أيضاً كابلاً بحرياً جديداً وبنية تحتية لنقل الطاقة، وفقاً لما ذكرته “فايننشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

خطة عمل

كما اتفق الأطراف على التوصل إلى “خطة عمل” خلال الستين يوماً القادمة. وقال بايدن إن الممر سيوفر “فرصا لا نهاية لها” للدول المعنية، “ما يجعل التجارة وتصدير الطاقة النظيفة أسهل بكثير”، و”مد الكابلات التي تربط المجتمعات”.

ووصف “بايدن” الاتفاق بـ “التاريخي”، وقال إنه سيساهم في جعل الشرق الأوسط أكثر استقرارا وازدهارا.