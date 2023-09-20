أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر بدعم من مخاوف شح…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 09:13 صباحاً - – ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء لتبلغ أعلى مستوى في 10 أشهر بعدما أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وبحلول الساعة 1514 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار أو 1.2% إلى 95.56 دولار للبرميل. وكانت قد بلغت 95.96 دولار للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48دولار بما يعادل 1.6% إلى 92.96 دولار للبرميل.

وكانت قد بلغت 93.74 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ نوفمبر.

والأسعار في سبيلها للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

نقص الإمدادات

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب “بدأت السوق تدرك وجود مخاوف في كل مكان من نقص الإمدادات، سواء كان النفط الخام أو الديزل أو البنزين… نحن أمام أمر واقع”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023. وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.

السعودية وروسيا

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.