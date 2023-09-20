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نظرة قاتمة للاقتصاد العالمي من منظمة التعاون الاقتصادي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نظرة قاتمة للاقتصاد العالمي من منظمة التعاون الاقتصادي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:13 مساءً - وكالات – قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OCED” إن قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة قد يكون مؤلما.

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وقامت المنظمة في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية، برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى 3%، من 2.7% في يونيو الماضي.

وتوقعت المنظمة تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.7%، وهو أدنى معدل للنمو العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء عام 2020، عندما ضربت جائحة “كوفيد” الاقتصاد.

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وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في بريطانيا ستبقى الأعلى بين الاقتصادات الكبرى في عام 2023 عند 7.2%.

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وقالت المنظمة في تقريرها: “بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال”.

وأضافت أن “تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحاً، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وتلاشى الانتعاش في الصين”.

وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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