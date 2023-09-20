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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جني الأرباح يدفع أسعار النفط للانخفاض عند التسوية بعد بلوغ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:13 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 10 أشهر قبل تراجعها مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، وذلك في أعقاب تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 9 سنتات لتبلغ عند التسوية 94.34 دولار للبرميل. وكانت قد بلغت 95.96 دولار للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 91.20 دولار للبرميل عند التسوية. وكانت قد بلغت 93.74 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ نوفمبر.
وبعد أن تجاوز خام برنت 95 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، قال بنك الاستثمار (يو.بي.إس) في مذكرة إنه بدأ في جني الأرباح. ومع ذلك، يتوقع الخبراء الاستراتيجيون في البنك تداول خام برنت في نطاق 90-100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة وأن يصل بحلول نهاية العام الحالي إلى 95 دولارا للبرميل.
وزادت المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
النفط الأمريكي
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023. وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.
ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.
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