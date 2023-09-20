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هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 01:14 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أنها تسعى إلى شراء قمح عبر ممارسة دولية.

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وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 سبتمبر على أن تُقدم على أساس تسليم ظهر السفينة وأن يكون الدفع عند الاطلاع.

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وأضافت الهيئة أن الشحن سيكون في الفترة من الأول إلى 15 نوفمبر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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