نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تعلن وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر لضبط الأسعار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:15 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

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