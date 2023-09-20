3.5 مليار دينار حجم التجارة بين الأردن والصين

انت الأن تتابع خبر3.5 مليار دينار حجم التجارة بين الأردن والصين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعرض السفير الصيني في عمان ، حجم التجارة الثنائية بين الأردن والصين ، وتحدث عن مشاريع صينية حققت نجاحا كبيرا داخل المملكة.حيث قال أن حجم التجارة الثنائية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بين الأردن والصين وصل لقرابة 3.5 مليار دولار ، وزادت واردات الصين من الأردن بنحو 25%، وفق السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ.



وتحدث السفير عن دخول مصنع جينشنغ الدولي للسيراميك الذي يقع في محافظة الكرك باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار مرحلة الإنتاج الأولى.



وأشار دونغ إلى أن شركة CSAIL الصينية استحوذت على أربع محطات لتوريد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الأردن، مما يزيد الاهتمام بسوق الطاقة النظيفة الأردنية.



ولفت إلى أن السيارات الكهربائية الصينية الصنع لقيت إقبالا واسعا بين المستهلكين الأردنيين، وتحتل نحو 80% من سوق السيارات الكهربائية في الأردن.



وبين أن السفارة الصينية في عمان أصدرت هذا العام تأشيرات لنحو 7000 شخص، ونظمت دورات تدريبية لنحو 300 أردني في مجالات الصحة والزراعة والجيل الخامس وغيرها.