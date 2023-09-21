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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عرض من إيميا باور الإماراتية لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 12:13 صباحاً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على العرض المقدم من شركة إيميا باور الإماراتية، احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة.
وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية.
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