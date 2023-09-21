انت الأن تتابع خبر أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 22 عاما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صوت الاحتياطي الفدرالي الأميركي مساء الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، فيما توقع زيادة إضافية لها قبل نهاية العام لخفض التضخم.



وبحسب واشنطن تايمز، قال البنك المركزي في بيان إن قرار الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيس بين 5,25 % و5,50 % يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية" الأميركية.



وبعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ آذار في العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد، لكنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي المتمثل بــــ 2 في المئة سنويا، ما يبقي الضغط على المسؤولين للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.



وقال الاحتياطي الفدرالي إن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية"، مشيرا إلى زيادة الوظائف وانخفاض معدل البطالة في البلاد.

