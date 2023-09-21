انت الأن تتابع خبر الأراضي تعلن الجنسية الأكثر شراءً للعقارات بالأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت دائرة الأراضي والمساحة ، الخميس ، تقريرا يحصي عدد بيوعات العقارات لمستثمرين غير أردنيين.حيث بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 الحالي 1810 عقارات بانخفاض بلغت نسبته 17% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي 2022، منها 1186 شقة بانخفاض بلغت نسبته 12%، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.



وسجل بيع 624 قطعة أرض لغير أردنيين بانخفاض بلغت نسبته 26% مساحتها 186,404 م2 للشقق و5,718,596 م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 151,043,366 دينارا، بانخفاض بلغت نسبته 25% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي 2022، منها 102,276,204 دينارا بنسبة 68% للشقق، و48,767,162 دينارا بنسبة بلغت 23% للأراضي.



وبحسب التقرير، جاءت الجنسية السعودية في بيوعات الثمانية أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 406 عقارا، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع 389 عقارا، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 309 عقارا، وبالمرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 74 عقارا، وبفارق عقار واحد فقط جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الخامسة بمجموع 73 عقارا.



ومن حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: 52,898,515 ديناراً بنسبة بلغت 35% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: 25,262,568 دينـاراً بنسبة بلغت 17%، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: 14,416,735 ديناراً بنسبة بلغت 9.5%، والجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة: 5,649,198 دينارا بنسبة بلغت 4%.



فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آب من عام 2023: 290 عقاراً بانخفاض بلغت نسبته 24% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته 22% مقارنة بالشهر السابق، منها 189 شقة، بانخفاض بلغت نسبته 17% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته 24% مقارنة بالشهر السابق، و101 قطعة أرض، بانخفاض بلغت نسبته 34% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة بالشهر السابق، مساحتها 29,416 م2 للشقق و537,308 م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 30,128,008 دينارا ، بانخفاض بلغت نسبته 17% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته 33% مقارنة بالشهر السابق: منها 15,802,884 دينارا بنسبة بلغت 52% للشقق، و14,325,124 دينارا بنسبة بلغت 48% للأراضي.



وجاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الأولى في بيوعات شهر آب بمجموع 63 عقارا، وفي المرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع 55 عقارا، وفي المرتبة الثالثة الجنسية السورية بمجموع 52 عقارا.



ومن حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 11,952,921 دينارا بنسبة بلغت 40% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية في المرتبة الثانية 6,429,010 دينارا بنسبة بلغت 21%، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة 2,293,797 دينارا بنسبة بلغت 8%.

