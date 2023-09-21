هيئة السلع التموينية تشتري 120 ألف طن من القمح الروماني

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 01:10 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء إنها ستشتري 120 ألف طن متري من القمح الروماني في ممارسة دولية.

وذكر المتعاملون أن شركة فيتيرا عرضت 255.91 دولار على أساس التسليم على ظهر السفينة زائد 16.09 دولار مصاريف الشحن ليكون الإجمالي 272 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.

وقالوا إن شركة (إيه.دي.إم) عرضت 255.91 دولار على أساس التسليم على ظهر السفينة زائد 16.09 دولار مصاريف الشحن ليكون الإجمالي 272 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.