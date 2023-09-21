نعرض لكم الان تفاصيل خبر تيسيرات جديدة لاشتراطات البناء داخل المناطق الصناعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 04:11 مساءً - كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية عن الجهود والتيسيرات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء المنشآت الصناعية.

القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي

قال عبد الكريم في بيان اليوم، إن مصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة في 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي (في نطاق المطارات) وعدد 98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي، مشيراً أن التسهيلات الجديدة ستجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الارتفاق الجوي بصورة مباشرة في مدة 7 أيام.

أضاف أن المنشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت تستلزم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني.

تبسيط إجراءات الحصول على موافقة الارتفاعات

ولفت عبد الكريم، أنه تيسيرا على المستثمرين وبناءا على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إمداد هيئة التنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل/ خارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرة للمستثمر وذلك تسهيلاً للمستثمرين ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحالات التي تستدعي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة… وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي، لافتا أن الهيئة تقوم نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم.

لجنة دائمة بالهيئة لسرعة إصدار موافقات ارتفاعات المباني الصناعية ونسب البناء

ونوه عبد الكريم أن الهيئة أتاحت الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي على موقعها الإلكتروني www.ida.gov.eg.

وفيما يخص النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية أشار عبد الكريم إلى أن النسب تتراوح بين 40% كحد أدنى إلى 65% كحد اقصى وفي حالة طلب نسب بنائية أقل أو أكثر من المسموح به طبقا لاحتياجات بعض الصناعات، يتم العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة.

خرائط محدثة بالمناطق داخل وخارج الارتفاق الجوي لتحديد الارتفاعات بالمناطق الصناعية

جدير بالذكر، أن هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرا لطبيعتها طبقا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 (ويمكن أيضا الاطلاع على جدول بتلك الأنشطة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني).

هذا وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.