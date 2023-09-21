جمعية خبراء ضريبة الدخل توجّه دعوةً هامّة

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رياض - احمد صلاح - دعا رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات ابراهيم حرب، أعضاء الجمعية الملزمين، بتطبيق نظام الفوترة من المنشآت والشركات والمهنيين ومؤدي الخدمات، إلى الربط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية من خلال النظام، تجنبًا لأي مخالفات يفرضها القانون.

وأكدت الجمعية في بيان الخميس، إنّه وبعد استكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والذي يمكن جميع المكلفين الملزمين بإصدار فواتير من الانضمام للبرنامج، وذلك حسب التعليمات الصادرة عن الدائرة لمن يملك نظامًا محوسبًا، أو الانضمام من خلال موقع الدائرة مباشرة لمن لا يملك برامج محاسبية وبشكل يوحد أسس ومتطلبات الفاتورة الضريبية، سواء أكانت لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل حسب ما جاء في النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023.