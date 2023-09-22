انت الأن تتابع خبر سعر الذهب عالميا .. الجمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، رغم قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.29 دولار للأونصة، بعد أن سجل الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من أيلول. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 1943.10 دولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.47 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء في أربعة أسابيع.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 925.77 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1272.85 دولار للأونصة.