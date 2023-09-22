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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تمدد حظر تصدير السكر 3 أشهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 02:08 مساءً - العربية نت _ ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر مددت اليوم الخميس، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وفي 17 أغسطس الماضي بدأت مصر تداول سلعة السكر على منصة البورصة المصرية للسلع، وباعت 5 آلاف طن بسعر 24.5 ألف طن وفق ما ذكره رئيس البورصة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي في مقابلة مع ” العربية”.
ويجرى تداول السكر في أسواق التجزئة بمصر حول مستوي 30 جنيها للكيلو.
ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن ويتم سد العجز بين الإنتاج المحلي والاستهلاك عبر استيراد كميات تصل نحو 400 ألف طن سنويا وفق بيانات حكومية.
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