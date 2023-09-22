- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع رغم قوة الدولار لكنها تتجه لتحقيق خسائر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 11:10 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، رغم قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1943.8 دولار للأونصة، بعدما تكبدت أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر أمس الخميس.
في الوقت نفسه، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في أمريكا عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.
وعلى مدار الأسبوع الجاري، أبقت عدد من البنوك المركزية حول العالم وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير.
وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.
وتتوقع الأسواق بنسبة 45% أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب ترتفع رغم قوة الدولار لكنها تتجه لتحقيق خسائر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.