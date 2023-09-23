الرقابة المالية توقع برتوكولات تعاون مع الجامعات الخاصة…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 سبتمبر 2023 12:13 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال محمد عبد العزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن الهيئة وقعت برتوكولات تعاون مع الجامعات الخاصة والحكومية لتعريف الطلاب الجامعيين بالأنشطة المقدمة من الهيئة للاستفادة منها في تمويل المشروعات بعد التخرج.

وأضاف عبد العزيز، خلال ورش العمل التدريبية الخاصة بالمشتقات المالية وسوق تداول شهادات الكربون، أن الهيئة قامت بتدريب 70 مدرب توعية و140 من أستاذة الجامعات في 7 محافظات.

وأكد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه يوجه بعمل نموذج لمحاكاة هيئة الرقابة المالية في الجامعات.

وأشار إلى تعاون الهيئة مع وزارة الشباب والرياضة وتم تدريب 70 متدرب توعية لمنسوب للوزارة لتوعية الشباب بأدوات التمويل وتجنب المخاطر وتم تدريب 1500شاب في مختلف المحافظات.