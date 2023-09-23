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الولايات المتحدة والصين تدشنان مجموعتي عمل اقتصادية ومالية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة والصين تدشنان مجموعتي عمل اقتصادية ومالية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 23 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - سكاي نيوز _ قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، إنها ستدشن رسميا مجموعتي عمل جديدتين بين الولايات المتحدة والصين ، لتناول المسائل الاقتصادية والمالية، بهدف توفير منصة ثابتة للاتصالات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وأضافت الوزارة في بيان أن مجموعتي العمل، “ستعقدان اجتماعات منتظمة” وسترفعان تقاريرهما إلى وزيرة الخزانة، جانيت يلين، ونائب رئيس الوزراء الصيني، خه لي فنغ.

وستضم مجموعة العمل الاقتصادية، وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية الصينية، في حين ستتألف مجموعة العمل المالية، من وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الشعب الصيني.

وجاء تشكيل المجموعتين بعد زيارة قامت بها يلين لبكين في يوليو، حيث التقت مع خه وغيره من كبار المسؤولين، لإعادة الاتصالات بشأن القضايا الاقتصادية والمالية بعد سنوات من تدهور العلاقات.

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وقالت يلين على منصة إكس، تويتر سابقا، إن مجموعتي العمل “ستعملان كمنتديات مهمة للتعبير عن المصالح والمخاوف الأمريكية، وتعزيز المنافسة الاقتصادية الصحية بين بلدينا، مع توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأمريكية، ودعم التعاون لمواجهة التحديات العالمية”.

وأضافت، “من المهم أن نتحدث، خاصة عندما نختلف”.

وأصدرت وزارة المالية الصينية وبنك الشعب الصيني، ‬‬بيانين أكدا فيهما إنشاء مجموعتي العمل الاقتصادية والمالية، لكنهما لم يقدما تفاصيل تذكر سوى القول إنهما تهدفان إلى تعزيز الاتصال والتعاون بشأن القضايا الاقتصادية والمالية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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