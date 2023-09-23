النفط ينهي الأسبوع منخفضا في ظل مخاوف الطلب بعد حظر روسي

دبي - احمد فتحي في السبت 23 سبتمبر 2023 06:13 مساءً - _ استقرت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.27 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت 0.3 بالمئة خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 90.03 دولار للبرميل. وهبط الخام 0.03 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أول تراجع منذ أربعة أسابيع.

وارتفع الخامان بأكثر من عشرة بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

وأشار مسؤولو مجلس الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكاليف الاقتراض مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى شح الإمدادات.