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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 9.5% بالربع الثاني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 23 سبتمبر 2023 09:13 مساءً - سي إن بي سي_ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سلطنة عمان 9.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ووفقاً للبيانات التي نقلتها وكالة الأنباء العمانية، سجل الناتج المحلي الإجمالي مستويات 10.1 مليار ريال عماني في الربع الثاني، مقابل أكثر من 11 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجعت البيانات هذا الانخفاض إلى التراجع في الأنشطة النفطية إذ انخفضت بنحو 18.3%، وسط تراجع في أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5%.
وكان المركزي العماني قرر تثبيت معدل الفائدة في اجتماعه في وقت سابق من الأسبوع الماضي عند مستويات 6%.
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