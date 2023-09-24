المجلس التصديري للتغليف: بعثة تجارية تستهدف زيادة الصادرات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 سبتمبر 2023 01:10 صباحاً - محمد أحمد_ أعلن المهندس نديم إلياس ، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ، المشاركة في البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الطباعة والتغليف بالفترة من 12 إلى 16 نوفمبر 2023 المقرر إطلاقها إلى الجزائر.

وأشار إلياس، إلى أن البعثة تستهدف زيادة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى السوق الجزائرية وفتح قنوات اتصال جديدة مع الشركات الجزائرية وعمل لقاءات ثنائية والتعرف على احتياجات السوق هناك.

الجزائر أكبر الأسواق المستوردة بقيمة 47 مليار دولار

وأضاف إلياس، في بيان للمجلس التصديري اليوم، أن الجزائر واحدة من أكبر الأسواق المستوردة بما قيمته 47 مليار دولار، كما تشهد نمو اقتصادي ملحوظ ما يجعل هذه البعثة مهمة للشركات المصرية، للاستفادة من فرصة التصدير للجزائر من خلال الإطلاع على قاعدة المستوردين التي سيتم اتاحتها خلال البعثة.

المجلس التصديري للتغليف: 36 مليون دولار صادرات القطاع للجزائر خلال عام 2022

وكشف رئيس المجلس التصديري للطباعة، أن الجزائر استوردت من مصر بما قيمته 36 مليون دولار من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022 بما يمثل 3.4 % من إجمالي صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتي تبلغ 1.069 مليار دولار في عام 2022.

ومن جانبها قالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة، إن المنتجات المصرية تحظى بقبول في الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير للجزائر، في إطار اتفاقيتي التجارة العربية الكبرى، والتجارة الحرة القارية الإفريقية المرتقب دخولها حيز التطبيق الفترة المقبلة.

وأشارت إبراهيم، إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ14 بقائمة أهم الدول المصدرة لقطاعات الطباعة والتغليف والورق إلى الجزائر عام 2022، ليبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 63 شركة من بينهم 10 شركات تزيد صادراتها عن 6 ملايين دولار.

ولفتت إلى أن التغليف المرن يتصدر القطاعات المصدرة بقيمة 10 ملايين دولار يليه قطاع ورق تست لاينر بقيمة 6 ملايين دولار وفي المرتبة الثالثة ورق الفلوتنج بقيمة 6 ملايين دولار وورق الدوبلكس بقيمة 3 ملايبن دولار، وأكياس من بوليميرات الايثيلين بقيمة مليوني دولار، وكتب ومطبوعات بقيمة 400 ألف دولار.